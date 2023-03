Otro obstáculo para la paz total: Autodefensas Gaitanistas no se acogerían a ley de sometimiento

A punto de ser radicada la ley de sometimiento en el Congreso de la República, la posibilidad de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se sumen a la paz total parece remota.

“Con base en esa ley de sometimiento, ellos no estarían dispuestos a negociar, tienen razón, no hay negociación allí, es o se someten o se someten”, aseveró el abogado de las Autodefensas Gaitanistas, Ricardo Andrés Giraldo.

El abogado designado por este grupo armado ilegal para avanzar en el proceso jurídico asegura que, aunque son conscientes de que el Gobierno no la tiene fácil tras los ruidos que se han generado, esperan ser parte de un proceso de paz y no de sometimiento.

“Yo soy claro, si lo que necesita es que la gente se someta, no es necesario ninguna ley de sometimiento, porque, para mí como abogado, jurídicamente es más beneficioso el Código Penal y la ley 906-2004 que cualquier otra ley de sometimiento”, agregó el abogado de las Autodefensas Gaitanistas.

Giraldo asegura que el grupo al que representa es quizás la estructura armada ilegal más grande del país, con 9.000 integrantes, que hacen presencia en 322 municipios, por lo que hablar únicamente de sometimiento es desconocer la realidad.

“¿Qué va a pasar con la ocupación de los territorios que ellos dejen en el momento de la desmovilización? Que no vayan a aparecer nuevamente las disidencias o los grupos emergentes. Por eso es necesario una negociación”, señaló el jurista Ricardo Andrés Giraldo.

Asimismo, el abogado de las AGC afirma que, aunque son conscientes de las consecuencias jurídicas que se vienen tras estar en la ilegalidad, dice que si el Gobierno no es claro y no fija condiciones, entonces no serán parte de la paz total.

“Si el Gobierno ya no tiene la misma voluntad, si el Gobierno ya no tiene la fuerza política ni emocional para llevar adelante un proceso de paz con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hasta allí llegaría mi representación”, finalizó Giraldo.

A mediados de este mes de marzo, el Gobierno radicará la ley de sometimiento en el Congreso de la República.

