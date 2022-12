Otto Bula no quiso prender el ventilador en el CNE sobre dineros de Odebrecht

En un hecho que beneficia a la campaña Santos, el exsenador se negó a repetir lo que dijo a la Fiscalía. Además, expresidente de la multinacional lo desmintió.

Las confesiones de Otto Bula en la Fiscalía estremecieron al país. El testigo reveló en febrero pasado que en 2014 Odebrecht le mandó un millón de dólares al empresario Roberto Prieto, entonces gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, dinero que el propio Bula entregó en dos tulas a un amigo de Prieto y aunque relató que no sabía si esa plata iba para la campaña, los tiempos sí coinciden.

No obstante, esa versión se negó a ratificarla en el Consejo Nacional Electoral.

"Cuando rendí ese interrogatorio estaba en una negociación con la Fiscalía, pero no se materializó. No me ratifico del contenido de ese interrogatorio", dijo.

El súbito giro de Bula desconcertó a los magistrados del Consejo Electoral, un escenario muy favorable para Roberto Prieto, hoy bajo la lupa de la justicia.

Tan favorable para Prieto como la última declaración del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli.

"No he entregado plata ninguna al señor Otto Bula para que fuera destinada a la campaña del presidente Santos o a la campaña de quien sea (...) toda la plata que le entregué al señor Otto Bula fue para el señor Otto Bula. Cualquier destinación que le haya dado a la plata es problema de él", afirmó.

Martorelli, no obstante, sí reconoció que Odebrecht donó un millón de dólares para la campaña Santos 2014 a través de la firma Paddington en Panamá para una encuesta, caso que también indaga el CNE.

"He donado un millón de dólares para la campaña del presidente Santos a través de Paddington, jamás a través del señor Otto Bula, jamás le pedí a Otto bula que entregue plata al señor Prieto, porque si yo tuviera que hacer alguna cosa, yo ya tenía el camino que no era el señor Otto Bula".

Otto Bula no quiso referirse en su versión al desmentido de Martorelli, que lo deja muy mal parado.

"Me abstengo de contestar esa pregunta", contestó.

¿Entregó Bula un millón de dólares a Roberto Prieto? ¿Si Bula no declara en el Consejo Electoral, la investigación contra la campaña Santos tambalea? ¿Qué pasará con el pago que sí reconoció Martorelli para la encuesta? Muchas preguntas rondan el caso.