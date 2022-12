Otto Bula y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, ¿una sociedad política?

Así lo revela un documento del Consejo Electoral sobre financiación de campañas a la alcaldía de Sahagún, el lugar de nacimiento de los dos políticos.

El senador Bernardo Elías, más conocido como 'el Ñoño' no niega su amistad con el enredado excongresista Otto Bula, pero dice que esa relación no ha trascendido a la arena política.

Publicidad

"¿Quién no conoce a Otto Bula? no solo lo conozco yo, lo conoce mucha gente en el Congreso de la República y conozco a su familia. Él es muy allegado a mi familia, a muchas familias de Sahagún. Entonces yo no te puedo negar que conozco a Otto, pero hasta ahí", dice Elías.

Un documento que reposaba en un viejo anaquel del consejo nacional electoral sugiere otra cosa: muestra que Bula cofinanció en 2011 la campaña de Carlos Elías -primo del ‘Ñoño’- a la alcaldía de Sahagún, tierra natal de todos ellos.

El lubricante financiero a su maquinaria política se dio mientras el senador utilizaba la candidatura de su pariente como punta de lanza para consolidar en la costa su proyecto denominado ‘Ñoñomanía’.

El hoy exalcalde de Sahagún Carlos Elías se convirtió en el escudero de su primo, a quien la Corte Suprema ya llamó a rendir explicaciones en el caso Odebrecht. Por eso es su Twitter se leen mensajes como este:

Publicidad

"Dios, los que te conocemos sabemos de tu buen actuar ante tu gente, y pueblo; no desfallecer ante la calumnia y pa'lante hermano".

El aporte de campaña de Bula no fue descubierto por el Consejo Electoral, al que la Fiscalía le ha enviado copiosa información, sino por estudiantes de periodismo que se especializan en rastrear documentos.

Publicidad

“Decidimos verificar en las cuentas de financiación política de ese año 2011 y encontramos la particular de que, después de dos personas, aparecía el nombre de Otto Nicolás Bula aportando 30 millones de pesos”, explica Camilo Acosta Villada, estudiante de la Universidad Santo Tomás.

Ese era el año 2011. En ese año recordemos que el exsenador y expresidente de esa corporación Mario Uribe Escobar había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos, por sus nexos con los paramilitares en Córdoba.

En esa sentencia se nombra varias veces a Otto Nicolás Bula.

Ahora solo resta esperar lo que le diga Bula a la justicia sobre la financiación de otras campañas.