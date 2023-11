Otty Patiño dice que sería “inadmisible” financiar a un grupo que “se mantenga en armas”

En medio de la crisis generada por el secuestro de Luis Manuel Díaz, el máximo jefe del ELN, alias Antonio García, envió varios mensajes en los que dejó ver que un acuerdo para dejar esa práctica delictiva no será fácil.



Mientras Colombia y la comunidad internacional celebraban la liberación del papá de Luis Díaz, alias Antonio García aseguró que no existe un acuerdo en la mesa de diálogos en torno a los secuestros y añadió que ese grupo armado no aceptará imposiciones ni chantajes: “Que no se hagan ilusiones”.

José Félix Lafaurie, negociador del Gobierno nacional en la mesa con el ELN, le respondió al cabecilla de ese grupo criminal: “Así como esa guerrilla ha girado en contra del sentimiento nacional, nosotros hemos sido muy prudentes, muy rigurosos, porque, en el momento donde nos sobregiremos, a nadie le importa el proceso, porque no va a tener ninguna base de legitimidad”.

En medio de esta crisis, la Iglesia católica, mediante monseñor Héctor Fabio Henao, hizo un llamado a bajar tensiones: “Las partes están en la mesa porque tienen diferencias muy serias. Hay una mesa porque existen situaciones en las cuales no hay acuerdos, no hay puntos de contacto”.

En el quinto ciclo de conversaciones, la delegación del Gobierno nacional exigirá toda la información de los secuestrados en poder del ELN y las circunstancias en las que fueron privadas de la libertad.

Publicidad

“El gran problema yo lo veo allí, que no ha habido un mecanismo que garantice eso y yo creo que allí el gran apoyo es la comunidad internacional”, sostuvo Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz.

Las comisiones de paz del Congreso enviaron una carta a la delegación del ELN donde pidieron a esa guerrilla no abusar de la paciencia y la esperanza de los colombianos.

Entretanto, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno nacional, se pronunció sobre el tema del secuestro y la financiación del ELN.

Publicidad

“El tema de financiación se da para financiar la paz, no la guerra, ni de financiar gente que se mantenga en armas sin hacer nada o continuando en los temas de la guerra. Eso sería inadmisible”, afirmó Patiño.

En los próximos días, ambas delegaciones se encontrarán en México para iniciar el quinto ciclo de conversaciones de paz.