Otty Patiño recalca que no se puede financiar al ELN: "Es hacerle el juego al secuestro" "Lo primero es que ellos entiendan que se trata de una crisis la berraca", señaló el jefe negociador al recalcar que al ELN no se le puede decir "para que ustedes no secuestren, vamos a darles tanta plata".