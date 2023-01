Pacientes venezolanos con VIH cruzan cada 15 días la frontera para recibir tratamiento en Colombia

Viajan desde Barquisimeto hasta Cúcuta, con el apoyo de una fundación, pues aseguran que en su país estaban consumiendo medicamentos vencidos.

Ya iniciaron un proceso con el acompañamiento de derechos humanos de San Antonio del Táchira para la atención en Cúcuta.

“Allá en este momento no hay medicamentos retrovirales desde el primer semestre de 2017. El Estado no ha comprado, los que llegan son de una ONG. Si no toman los medicamentos la persona puede llegar a la muerte”, dice Raiza Farmarato, presidenta de la fundación Conciencia por la vida.

Algunos han dicho que lograron tener medicamentos en Barquisimeto de forma intermitente gracias a oenegés, mas no al Estado venezolano.

“Este año duramos siete meses sin medicamentos y para nosotros es vital ese medicamento. ¿Qué haríamos sin este apoyo?, sinceramente morir. Gracias al apoyo del Gobierno colombiano”, dice Carlos Hernández, un paciente con VIH.

Según cifras del Instituto Departamental de Salud, 413 casos de pacientes con VIH entre colombianos y venezolanos son atendidos en Norte de Santander, a corte de septiembre.