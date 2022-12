Padrastros, padres, tíos y primos, los que más abusan de niños

Según la senadora Alexandra Moreno Piraquive, una de las razones principales para la impunidad es la poca o nula capacitación de los funcionarios judiciales.

"De mil casos que se pueden presentar 2 ó 3 tienen sentencias condenatorias, quiere decir que los otros casos se mueren dentro del proceso porque los funcionarios si no están capacitados, dañan el testimonio, o no lo valoran como debe ser. No saben cómo acudir, ni cómo escuchar al menor de edad", dijo Moreno.

Publicidad

La mayoría de estos casos nunca llegan a una condena y quedan en la impunidad.

Alexander Beltrán, abogado de la red contra el abuso sexual infantil, denunció la demora en la atención de las víctimas.

"Casos que deberían concluirse en seis meses, pero los fiscales y la justicia se encuentra represada. Una persona que denuncia se está demorando fácilmente cuatro años en un juicio de estos", explicó.