Padre bumangués critica a los “tontarrones” que se pegan al celular en vez de estar con su familia

Lo dice de frente y sin pelos en la lengua durante sus homilías, reflexiones que muchos aplauden y otros rechazan.

"Vamos a una fiesta de fin de año, nos reunimos todos el lunes 31, con lechona, en la casa, ochenta familiares reunidos. ¡Tan rico! y los 3 idiotas allá en el celular (…)", de ese tono son las críticas del padre Hoover Cajicá en plena misa, vicario parroquial de Girón.

El presbítero regaña, cuestiona y se mofa de quienes prefieren estar pegados al celular que compartir momentos en familia y hasta ‘excomulga’ a las redes sociales por ser una de las causantes de las infidelidades en el matrimonio.

"Usted está cumpliendo cuarenta años de casados y por allá una tontarrona del colegio ‘hola pedrito, ¿dizque 40 años de casado?, ¿Se acuerda que usted y yo fuimos novios en el colegio? Donde hubo fuego, cenizas quedan, ahora nos vemos’”. Y añade, “uno no sabe quién peca más: la vagabunda que escribe o el otro que le contesta".

Muchos creyentes católicos están fascinados con la manera directa de hablar del cura, que también es sicólogo y cree que su forma coloquial de dirigirse a los feligreses hace que el mensaje se capte mejor.

"Vemos la necesidad de llegarle a la gente, de llegar al mundo real, de no hablar en los sermones de una teología trascendental donde no le llegue al corazón, donde no se dice nada", manifiesta el controvertido sacerdote.

Sin duda el padre Hoower dejará huella en la comunidad cristiana de Girón que abandonará ahora, en su momento de mayor popularidad, pues se va al extranjero para continuar sus estudios.