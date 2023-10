Padre Chucho narró detalles de lo que sufrió en Israel y se defendió de las calumnias: "Me duele"

Desde el sábado 7 de octubre de 2023, cuando inició el conflicto entre Hamás e Israel, el mundo ha estado atento a los nuevos detalles de la guerra. En Colombia, muchos ciudadanos estuvieron pendientes de la situación del padre Chucho, quien quedó atrapado en la Franja de Gaza.



Recientemente, el sacerdote colombiano regresó a Colombia tras vivir unos días complicados en Israel, junto a un grupo de más de 90 peregrinos. En diálogo con Día a Día, el religioso reveló detalles y se defendió de calumnias en su contra.

El sacerdote se encontraba en Israel junto a casi una centena de peregrinos en medio de la celebración del Yom Kipur, por lo cual fueron hasta el Monte Sinaí, en Egipto, lugar donde Moisés le pidió perdón a Dios en nombre de su pueblo. Explicó que, después de esto, el viaje los llevaría a Israel por la Franja de Gaza.

"El primer ataque fue en la mañana, nosotros llegamos a pasar Gaza a mediodía", reveló el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho. Señaló que, en un principio, vieron el lugar destruido y a la gente corriendo, pero no entendía lo que pasaba.



Agregó que momentos más tarde le confirmaron a él lo que estaba sucediendo, pero decidió mantener la calma y ayudar a sus peregrinos. "Cuando íbamos en el carro, atravesando el lugar en el que se veían carros destruidos y abandonados, les expliqué en medio de qué estábamos, les dije 'no se vayan a preocupar'", recordó.

Como ya lo había narrado anteriormente, el sacerdote logró ser trasladado junto a su grupo de peregrinos a Jerusalén y luego, en dos vuelos, todos fueron retornados a Colombia. El padre Chucho agradeció al Gobierno nacional por su acción para rescatarlos a todos del conflicto.

Sin embargo, también aprovechó las cámaras del programa Día a Día para defenderse de quienes han alzado calumnias sobre él en medio de esta situación. "Yo soy experto en calumnias, pero esta me duele por el contexto de lo que vivimos", aseveró.



A las calumnias que hizo referencia el religioso son aquellas que aseguraron que él estaba detrás de un negocio de viajes que hizo mucho dinero con los peregrinos que estuvieron con él.

"A mí me invitaron a ser guía espiritual. A propósito y les agradezco algo que quiero aclarar, porque algo que me ha dolido de llegar a Colombia y escuchar decir que los peregrinos me pagaron a mí, que yo les cobré 6.000 dólares. Nunca, qué cosa tan terrible", aseguró.

El sacerdote explicó que fue invitado como guía espiritual para el recorrido de los peregrinos, pero agregó que tuvo que dejar de lado el trabajo para cuidar de ellos. Incluso reveló que pagó el costo de su viaje.



"La empresa me regaló mi viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘Si yo puedo pagar mi viaje’. Yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa", concluyó.