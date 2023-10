Padre Chucho negó tener agencia de viajes que lleva peregrinos a Israel: "Es totalmente absurdo"

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, fue uno de los colombianos que quedó atrapado en medio del conflicto entre Hamás e Israel y que recientemente logró regresar al país en un vuelo humanitario.



Al estar de regreso en Colombia, el religioso no solo se encontró con la felicidad de quienes lo siguen y se alegraron de verlo con vida, sino también con una ola de comentarios en su contra en las redes sociales.

El sacerdote se encontraba en Israel junto a casi una centena de peregrinos celebrando el Yom Kipur, por lo cual fueron hasta el Monte Sinaí, en Egipto, lugar donde Moisés le pidió perdón a Dios en nombre de su pueblo. En medio del viaje quedaron atrapados en Israel.

En las redes sociales se empezó a divulgar información en la que señalaban al padre Chucho de ser el dueño de una agencia de viajes que gana mucho dinero llevando a los creyentes a este viaje de peregrinación. En diálogo con el programa matutino Día a Día el sacerdote se defendió.



"Si yo pudiera denunciar penalmente este tipo de calumnias lo haría. A mí me han calumniado muchas veces, pero esta vez están jugando con el dolor, esto a mí me parece irrespetuoso, me parece agresivo", señaló el religioso.

En esa información falsa que inundó las redes sociales se dijo que el padre Chucho habría cobrado miles de dólares a cada creyente por el viaje e incluso que él sabía de los ataques terroristas.

"Yo no he cobrado, no he cobrado ningunos millones y que supuestamente yo sabía de los ataques de Hamás, esto es totalmente absurdo. Duele que jueguen con esto", agregó el famoso sacerdote.



El padre Chucho aprovechó el momento para enviar un mensaje a las personas que han estado difundiendo estas calumnias sobre él. "No lo hagan, porque están trayendo muerte a sus familias, uno no puede calumniar a un ser humano".

En ese mismo espacio, el sacerdote Jesús Hernán Orjuela también reconoció que la agencia de viajes le regaló el pasaje y que lo invitó para que fuera el guía espiritual de los peregrinos. Pero confesó que él decidió pagar los gastos de su traslado y regalar su cupo a otra persona.

"La empresa me regaló mi viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘Yo puedo pagar mi viaje’. Yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa", concluyó.