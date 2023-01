Padres de Paula Durán tienen todo listo para viajar a Estados Unidos: "Ella ya sabe, está feliz"

Los padres de Paula Durán , la joven diagnosticada con cáncer cerebral en Estados Unidos, viajarán este jueves, 19 de enero de 2023, a primera hora a California para acompañar a su hija. Pamela Monroy, una joven bogotana que conoció el caso a través de las redes sociales, es la artífice de la labor humanitaria que terminó con una visa especial que permitirá el reencuentro entre los padres y la joven.

“Yo los contacto a través de WhatsApp y les pregunto qué quieren hacer. Ellos, en realidad, estaban muy incrédulos porque tenían mucha gente que les decía les voy a ayudar, les voy a ayudar y les cuento qué les propongo como plan de trabajo de acuerdo al caso y ella me dice: ‘Usted le genera confianza’”, indicó Pamela Monroy, quien es abogada.



Publicidad

Sin ninguna contraprestación, la abogada decidió ayudarlos desde el primer momento en que conoció la noticia de que en Estados Unidos a Paula Durán le habían dado muy pocos días de vida.

“Lo quería hacer por ayudarlos, no por figurar, no por aparecer y me sentí por eso feliz de haberlo hecho, como, digamos, tras bambalinas, y que cuando saliera la noticia pudiéramos dar una buena noticia”, agregó Monroy.

Este miércoles en la Embajada de Estados Unidos, Pamela y los padres de Paula Durán recibieron la visa con un permiso de tres meses para poder viajar y acompañar a su hija.

“Una visa temporal por tres meses con un fin porque mi hija viene con cáncer terminal”, expresó Gloria Camargo, madre de Paula Durán.



Publicidad

“Ella ya sabe, está feliz y ya todos saben que vamos para allá”, contó Eder Durán, padre de Paula.

La aerolínea LATAM donó los pasajes y los dos partirán primero hacia Miami y luego harán conexión a San Francisco, California, a primera hora de este jueves para el esperado encuentro con su hija.