No hay rastros del menor desde el 7 de febrero, familiares dicen que a pesar de hacer marchas y pedir ayuda a Estado no saben nada del menor Byron Cundumí, de 9 años.

“Desaparece el 7 de febrero, salió a las 10 am y aún no sabemos el paradero del niño”, dijo Isabel Cundumí, tía del pequeño.

Su familia ha marchado, ha pegado carteles por todos lados, ha pedido ayuda a autoridades, pero aún no han resuelto cuál es su paradero del niño.