“Pagué en efectivo”: Luis Gustavo Moreno sobre reloj de $43 millones que le dio a Leonidas Bustos

Los secretos del extravagante regalo están consignados en la declaración que le entregó a la justicia el exfiscal anticorrupción el pasado 19 de abril.

Según contó Moreno, lo hizo para complacer un capricho del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos. En diciembre de 2012, Moreno le compró a Bustos un costoso reloj Cartier como pago por sus servicios a la organización criminal.

“Yo recuerdo que el doctor Leonidas una vez me pidió un reloj Rolex. El que él quería costaba más o menos cien millones de pesos; yo le hice el comentario de que eso no le quedaba bien a un magistrado", se lee en la declaración de Moreno.

De acuerdo con el exfiscal, este le sugirió a Bustos que buscaran algo menos ostentoso y más clásico y fue entonces cuando se dirigieron a la exclusiva Joyería de Cartier, ubicada en el corazón de la zona rosa de Bogotá, ese 29 de diciembre del año 2012. Bustos salió del local luciendo un reloj Ballon blue de oro y pulso de cuero que costó cerca de 43 millones de pesos, así se lee en la factura.

“Pagué en efectivo porque yo sabía que no podía comprar ni con tarjeta ni con cheque. Yo pensé que él iba a sugerir que el recibo quedara a nombre de él, pero Leonidas me dijo que no se podía", añade.

Entonces Moreno dio el nombre y los datos de su medio hermano, Ricardo Beltrán Rivera, y a nombre de este salió la factura. El exfiscal anticorrupción, ad portas de ser extraditado a los Estados Unidos, dejó una última constancia en relación con la compra del reloj: “esta plata siempre salía de los dineros que nos entregaban producto de la corrupción”.

Un testigo indicó que no recordaba con precisión si esos $43 millones del reloj salieron de los dineros que les habría entregado el senador Álvaro Ashton para manejar su proceso por parapolítica en la Corte, pero que estaba casi seguro de que así había sido y, para terminar, su testimonio remató el exfiscal: “hay que aclarar que el dinero (para el cartel) no siempre se entregaba en efectivo, a veces se hacían compras”.

Los investigadores corroboraron este explosivo testimonio no solo con la factura de Cartier, sino con la declaración del vendedor del reloj, un hombre llamado Yeisson Pérez. Ante la Fiscalía, Pérez relató que Moreno era un cliente asiduo de la joyería y que recordaba perfectamente esa venta.

“El señor Moreno llegó al almacén con otro señor alto, calvo y gordo. iban vestidos de ropa informal”, señaló Pérez.

El vendedor, que ahora trabaja para otra reconocida joyería de Bogotá, también contó que la compra tardó apenas 20 minutos y que como se pagó en efectivo se autorizó un descuento del 15%. Añadió que por cuenta del escándalo se percató después de que ese hombre “calvo y gordo” era el exmagistrado Leonidas Bustos.

“Moreno se refería a él como 'Profe'. El día de la venta el señor Moreno le preguntaba al 'Profe' que si el reloj le gustaba. De hecho, al momento del pago pasaron a una sala VIP. (Además) Moreno llevaba consigo un maletín de donde sacó el efectivo para el pago”, resalta Pérez.

Este inédito capítulo del cartel de la toga en relación con Leonidas Bustos ya está siendo investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Un episodio de lujo y poder que se suma a otras pruebas en contra del otrora todopoderoso expresidente de la Corte.

