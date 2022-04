Palma de cera cayó en el techo de un carro en el Valle del Cocora

Una palma de cera, de al menos 10 metros de longitud, cayó sobre un carro que, por fortuna, no tenía tripulantes a bordo en el Valle del Cocora, departamento del Quindío.

En una serie de fotografías se puede evidenciar al vehículo semidestruido, su techo acabado y los vidrios rotos.

Publicidad

Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa de Salento, advirtió a los visitantes del Valle del Cocora que tengan mucho cuidado porque las lluvias siguen cayendo con regularidad en este territorio.

"La verdad que es lamentable lo que sucedió, dándole gracias a Dios que no pasó a mayores porque es una pérdida de un vehículo, pero peor hubiera sido sí fuera pérdida de vidas humanas. A la gente, a todos los que nos visitan, a todos los que llegan a Salento, pues que haya esa precaución porque sabemos lo que está sucediendo ahorita con esta ola invernal, que ha sido de verdad muy fuerte y me preocupa mucho cuando la gente se tiene que estacionar al lado de la montaña para que no vaya a ver un deslizamiento, un desprendimiento en masa", indicó la alcaldesa Díaz.

Publicidad

Otra emergencia se registró en Armenia, donde también hubo caída de árboles, viviendas que se quedaron sin techo por los fuertes vendavales e inundaciones.