Paloma Valencia responde a la polémica que generó su nombramiento en Comité Nacional de Paz

Con la llegada de las 10 personas elegidas, entre las que se encuentra la senadora Paloma Valencia, para conformar el CNP, creado con el objetivo de brindar apoyo al gobierno para las políticas de paz y reconciliación, el reelegido monseñor Héctor Fabio Henao aseguró que es importante que se escuche a todos los sectores.

“Se ha creado una tensión durante las elecciones en el comité porque en la plenaria un grupo de organizaciones sociales pedía que no se les obligase a votar por una sola candidata (…) pero indudablemente que son los sectores los que nombrarán a sus delegados, en este caso, en el del sector legislativo había solo la candidata Paloma Valencia”, manifestó el representante de la conferencia Episcopal de Colombia.

Por su parte, la senadora aseguró que el propósito de su llegada es lograr tener una página web donde todos puedan contar lo que les pasó y donde la memoria colectiva no se pierda.

“A quienes critican mi llegada yo creo que en las democracias no puede haber discriminación por razones ideológicas, de hecho, la ley colombiana lo prohíbe. No se puede creer que medio país que ganó con el no en el plebiscito y eligió al presidente Duque no podamos participar en la construcción del país”, contestó.

A la oposición no le cayó bien esta elección y así lo expresó el senador Gustavo Bolívar en redes sociales.

El chiste se cuenta solo. La que presenta y presenta proyectos para acabar la paz, el último de ellos uno para tumbar la JEP, nombrada por Duque como miembro del Comité Nacional de Paz 🤦🏻‍♂️

¿Qué sigue? ¿Cabal en restitución de tierras?

De estos diez nuevos consejeros, tres son en representación del Estado y siete de la sociedad civil que conforman el Consejo Nacional de Paz.