Panamá no le otorgó estatus de refugiada a María del Pilar Hurtado

“Nuestras solicitudes no pueden ser evaluadas de un día para otro... [esto] tiene que llevar un tiempo prudencial para que se cumpla el debido proceso. La señora no fue admitida en el programa”, señaló la funcionaria de Panamá sobre la exdirectora del DAS.

Agregó que Hurtado hizo la solicitud a Onpar en los últimos meses del 2014, y la oficina notificó su decisión al Servicio Nacional de Migración del país.

"Sí se emitió un rechazo definitivo" a la solicitud de refugio de Hurtado, afirmó una fuente del Gobierno panameño que pidió el anonimato.

La Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados, que depende del Ministerio de Gobierno (Interior), rechazó el pedido de refugio de Hurtado "siguiendo procedimientos" apegados a normas internacionales, añadió la fuente.

Hurtado debe responder ante la justicia colombiana por varios delitos que le imputan por su supuesta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La exjefa de inteligencia se asiló en Panamá en 2010, pero perdió esa condición después de que en mayo de 2014 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió ese derecho de la Justicia internacional.

Las autoridades panameñas han sostenido que desconocen el paradero de la jefa del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana) entre 2007 y 2009.

Ángel Luis Álvarez Torres, uno de los dos abogados que presentaron en 2011 ante el Supremo el recurso de inconstitucionalidad contra el asilo otorgado a Hurtado, afirmó este lunes a Efe que ya tenían "conocimiento" de que la exjefa de inteligencia "no llenaba los requisitos" para obtener el estatus de refugiada.

Tras el rechazo de esta condición a Hurtado "no le queda (nada) más que pedir" al Gobierno de Panamá, aseguró Álvarez Torres, y expresó su confianza en que las autoridades panameñas "darán con la ubicación" de la exfuncionaria colombiana.

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, dijo el pasado 19 de noviembre que el Gobierno panameño desconocía el paradero de Hurtado.

"No tenemos información de su paradero (...) sí le puedo decir que ella no tiene estatus legal en la República de Panamá. De hecho, no podría obtener estatus legal porque la información que nosotros tenemos es que el Gobierno colombiano le canceló el pasaporte", dijo entonces De Saint Malo.

La alta funcionaria añadió que tenía la "información" de que Hurtado tampoco recibiría el estatus de refugiada que solicitó ante las autoridades panameñas porque "ella no llena los requisitos para que se le conceda esa condición".

En agosto pasado el Gobierno de Juan Carlos Varela notificó a Colombia que había negado una petición de extradición de Hurtado, la segunda presentada.

Panamá argumentó que las leyes panameñas y convenios internacionales le impedían "conceder una extradición que ha sido negada anteriormente con los mismos fundamentos y respecto a la misma persona, tal como fue el caso en mención".