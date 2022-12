Pandilla tiene “secuestrada” a una mujer en su propia casa del sur de Bogotá

Una mujer de 55 años vive desde hace seis meses un drama en su hogar, ubicado en el sur de Bogotá. Ella se encuentra, literalmente, secuestrada en su vivienda. La señora, que por seguridad omite revelar su identidad, ha sido víctima de una banda delincuencial que la tiene amedrentada.

“A mi esposo lo robaron, lo amenazaron, y mi hijo intervino. De ahí para acá vienen las amenazas constantemente”, declaró la víctima.

Las amenazas se materializaron el pasado 25 de diciembre cuando varios sujetos, según ella miembros de una banda que tiene azotado al barrio, la atacaron junto con su familia. Ella recibió cuatro heridas con arma blanca, mientras que a su hijo de 20 años le cortaron la cara y su esposo fue golpeado.

Las agresiones desataron un impresionante despliegue de la Policía y el Esmad para capturar a los agresores. Sin embargo, asegura ella, eso lo único que hizo fue agravar la situación.

“Me siento secuestrada en mi casa, en mi propia casa. A mí me toca salir y comprar lo de varios días y estarme encerrada. Prácticamente yo no puedo salir, y si salgo es pendiente de quien se me va a acercar”, explica.

El grado de zozobra raya en lo absurdo. Ella y su esposo, un vendedor informal del centro de Bogotá, tienen que salir a la calle acompañados por la Policía. Incluso, la familia tuvo que cancelar las matriculas escolares de sus tres hijos y su nieta y sacarlos del barrio, para asegurarse de que nos los fueran a asesinar

Poco a poco, la comunidad del barrio ha reunido estas denuncias por lesiones personales y hurto calificado, pero al final los agresores siemprequedan en libertad.

“La gente les tiene ya miedo, la gente no hace nada, lo único que hacen es meterse a sus casas”, declara la desconsolada mujer.

Según el consultor internacional en temas de seguridad ciudadana, Rubén Darío Ramírez, en Bogotá se registran casos de desplazamiento intraurbano, especialmente en localidades como Bosa y Soacha.

“Hemos encontrado por ejemplo jóvenes que describen que hay pandillas de más de 25. 30 personas, y esa presión la ejercen para evitar precisamente que los vecinos hagan una delación y una denuncia”, indicó Ramírez.