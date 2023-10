Pánico en hospital de Barranca de Upía: intentaron rematar a paciente y agredieron a médicos

Médicos del hospital en Barranca de Upía, departamento del Meta , fueron heridos por varios sujetos cuando atendían a un paciente que aparentemente estaba involucrado en una riña. Los violentos también ocasionaron destrozos.



Un video grabado por una de las médicas afectadas da cuenta del terror que se vivió dentro del consultorio. Mientras ella trataba de resguardarse, otro doctor y el primer paciente trataban de bloquear la puerta para que los agresores no ingresaran.

“Entraron a rematar a un paciente, atentaron contra nuestra vida, estamos en este momento escondidos en una casa. No sabemos qué está pasando, hay disparos, nos estaban buscando. Rompieron y dañaron todo el centro de salud, absolutamente todo, no les importó que hubiera pacientes niños, mujeres embarazadas y abuelitos. No les importó que estuviéramos nosotros, agredieron a la doctora, una situación muy difícil. Nuestros auxiliares están en una crisis de ansiedad”, dijeron los médicos afectados tras lograr ponerse a salvo.

Las autoridades llegaron al sitio y lograron la captura de cuatro personas por daño en bien ajeno y por lesiones personales.

Hernán Mojica, el gerente de la ESE departamental Salud del departamento del Meta, entregó el parte oficial de lo sucedido en Barranca de Upía: “Fue una riña que se presentó en la celebración del candidato ganador, se presenta una riña y llega un herido al hospital hacia la 1:20 de la mañana y más tarde llega el otro involucrado en la riña, quien llama a los amigos. Llegan de 25 a 30 personas a buscar revancha a la persona que estaba siendo atendida”.

Los médicos buscan renunciar a sus labores tras esta grave agresión, sin embargo se les ofreció ser trasladados.