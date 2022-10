Papá de Gabriel Esteban sabía lo que hacía y quiso ser reconocido “por su obra perversa”: psicólogo

Belisario Valbuena, psicólogo forense y experto en perfil criminal, analizó la mente de Gabriel González, papá de Gabriel Esteban y que fue recapturado por el delito de homicidio, crimen del que, según el experto, “seguramente no va a negar que es el autor intelectual y material” por su deseo de ser reconocido.



¿Qué se deduce de los videos de Gabriel Esteban con su papá?

“No hay ningún comportamiento sospechoso, parece un papá funcional al lado de su hijo. En ningún momento se ve una situación de maltrato, por eso no generó ninguna sospecha o alerta en su momento”, afirmó el psicólogo.

Incluso la familia de la mamá del pequeño decía que era un hombre amoroso y pendiente de su hijo. ¿Pero por qué habría matado al niño? El doctor Valbuena habla de “la violencia vicaria, donde se toma al niño, se instrumentaliza para vengarse de su expareja”.

El psicólogo indica que este tipo de violencia no solo se ejerce contra la mujer, “los hombres en ocasiones también somos objeto cuando se utiliza a algunos de los hijos para hacerle daño al progenitor contrario, inclusive en situaciones extremas como esta, donde el mismo niño se utiliza para ser asesinado y causarle un daño perpetuo a la mamá, que fue lo que se hizo en este caso en particular con la señora Consuelo”.

Es así como el papá de Gabriel Esteban “no solamente escribe un chat de forma macabra, sino que da las indicaciones de una USB que había depositado estratégicamente en el baño donde había dado una plata a un familiar por si a él le ocurría algo, donde envía la foto del cadáver del niño, que es algo absolutamente perverso”, señala.



¿La premeditación descartaría una enfermedad mental?

En el caso de Gabriel Esteban “nos está diciendo es que aquí no hay inimputabilidad. En términos comportamentales él comprendía lo que hacía y se había autodeterminado, él entendió lo que hizo y lo hizo de forma consciente”, precisa el psicólogo forense.

“El papá en ningún momento utilizó un seudónimo, él quería ser identificado, no temía ser identificado. Él mismo en la primera llamada a que tiene derecho dice ‘llamen a la mamá del niño y díganle que me han capturado’”, agrega.

Para el doctor Valbunea, Gabriel González “seguramente no va a negar que es el autor intelectual y material del homicidio de su propio hijo” porque “él descaradamente quiere mostrar su obra, quiere ser reconocido con lo que ha hecho de manera perversa, por eso la solicitud de la llamada fue a su expareja”.

Subraya que el detenido tiene “un comportamiento sádico, quiere causar y hacer mella en el dolor que está provocando, es decirle a ella ‘aquí estoy’”, lo que muestra una “absoluta perversidad (…) No es empático con en relación con el modo de muerte de su hijo porque una asfixia mecánica es terriblemente torturadora, él no puede decir que el niño no sufrió”.

“Es una situación psicopática donde hay falta de empatía, irá contenida, una necesidad de venganza que a él no le importa sacrificar a su propio hijo con tal de generarle sufrimiento a su expareja”, recalca.