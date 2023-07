Papá de la sargento Karina Ramírez se reencontró con ella: “La noté muy cansadita, muy parca”

La sargento Karina Ramírez y sus dos hijos se reencontraron con sus familiares en el Hospital Militar de Bogotá. Los médicos que los están atendiendo aseguran que el parte de salud es positivo. El progenitor de la suboficial liberada narró cómo fue ese momento.

“Abrieron la puerta y salió Angie y gritó ‘abuelito, abuelita’. Ahí nos abrazamos todos con Juan Camilo. Con ese abrazo entramos, nos sentamos y nos pusimos a hablar”, aseguró Gerardo Ramírez, papá de la uniformada.

También contó cómo vio a la sargento Karina Ramírez: “Al rato llegó y también estaba feliz. Nos vio y nos abrazó. Esos encuentros hacen que uno llore y todo, pero feliz. La noté cansadita, muy parca, muy quieta. Como le están haciendo exámenes, fue muy corta la visita”.

Indicó que, debido a la condición de su hija, hablaron "muy poco”.

"No fue irresponsabilidad"

Gerardo Ramírez también manifestó que no se trató de un acto de irresponsabilidad que su hija haya viajado por tierra hacia Arauca, donde fue secuestrada por el ELN. Además, criticó los sueldos que ganan los uniformados en Colombia.

“No es gran cosa. Siempre he dicho, investiguen cuánto gana un suboficial, un patrullero, los sueldos no son buenos”, aseguró.

Entretanto, líderes sociales repudiaron el secuestro de la uniformada y pidieron garantías de una paz verdadera.

“No es posible que se hable en muchos escenarios de la paz total, de una serie de cosas, y en los territorios, como Arauca, se libre una cruenta batalla entre la insurgencia y los estamentos oficiales”, manifestó Carlos Guerrero, líder de Arauca.

“La guerrilla debe hacer un alto al fuego. No solo a los insurgentes del ELN, también a las disidencias de las FARC. Son estos grupos los que se deben acoger a la oportunidad que se está dando de cese al fuego. El llamado al presidente y a la vicepresidenta es que Arauca es Colombia, que no nos miren como un territorio petrolero”, indicó Luz Dary Galeano, líder y profesora de Arauca.