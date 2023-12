Papá de Michel Dayana dice que "ella está feliz" con caída del presunto asesino y hace una petición

La familia y amigos de Michel Dayana González, en medio del dolor por el asesinato de la joven de 15 años, recibieron con alivio la noticia de la captura de Harold Andrei Echeverry, presunto asesino. Sin embargo, hicieron un llamado contundente a quienes ahora les corresponde hacer justicia.



Mientras se sepultaba a Michel Dayana González en un cementerio cercano al municipio de Yumbo, la noticia esperada e implorada durante los días anteriores llegó a oídos de su familia y amigos: capturaron a Harold Andrei Echeverry, el principal sospechoso de ser responsable de la muerte de la menor.

“Todo mundo se puso contento y brincamos de la dicha, porque lo cogieron. Uy, sí, es que no merecía más que eso, que lo cogieran”, dijo Basilia Caicedo, habitante del barrio San Judas.

Abrazos de alivio entre familiares y amigos, además de arengas y gritos, tuvieron lugar en el sitio que se había convertido en altar donde se llevaron todas las plegarias por la justicia de ‘Risitas’, como le decían a Michel Dayana González.



“La verdad, esta justicia que está llegando viene de arriba. Ella ya está viendo esto. Yo sé que esto no le va a devolver la vida a mi hija, pero esto es una enseñanza que nos deja que tenemos que estar más pendiente de nuestras hijas”, recalcó Genaro González, papá de Michel Dayana.

Un día después, y luego de conocer los detalles de la captura dados por la Policía Nacional, don Genaro solo tiene palabras de agradecimiento: “Recibí la noticia y la verdad fue algo tranquilizante para mí y para mi familia; no devuelve a mi hija este hecho, pero créame que ella está feliz y contenta que hayan capturado a la persona que cometió tan atroz crimen”.

También hizo una solicitud a quienes les compete no dejar impune este caso: “El otro llamado también es a los entes que dictan la sentencia, a los jueces, que a veces la Policía, la inteligencia, hacen su trabajo, su labor, y por cualquier motivo, cualquier inconsistencia, anulan los casos, le dan el beneficio a estas personas que no son aptas para la sociedad. Una persona de esas que le identifiquen que violó una niña, creo que es suficiente para condenarlo a la máxima pena, porque es una persona que no sirve a la sociedad”.

El vacío que dejo Michel Dayana en la familia González quedará para siempre, como el que han dejado al menos 49 menores de 18 años que durante este año 2023 han sido víctimas de homicidio en Cali.