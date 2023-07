Papá de Karina Ramírez habló del rapto de la sargento: "No es irresponsabilidad, tenía que viajar"

La sargento Karina Ramírez y sus dos hijos ya se encuentran en Bogotá recibiendo atención médica tras su liberación. En este momento están recibiendo atención psicológica y se les están realizando exámenes para descartar cualquier tipo de condición. Entretanto, los líderes en Arauca piden paz.

El papá de la sargento habló sobre la liberación de su hija y sus nietos, luego de cuatro días de secuestro en Arauca a manos del ELN. También hizo un llamado a esa guerrilla para que muestre disposición de una paz verdadera.

“En el momento yo no he podido hablar con ella porque desde que hablé cuando le dieron la libertad fueron unos minuticos que nos saludamos. Dicen que están en chequeo médico, que están fuera de peligro. Les están haciendo una revisión completa. A ella le dieron una orden y tenía que cumplirla, era un traslado, ella tenía que cumplir. Eso no es irresponsabilidad, ella tenía que viajar, no podía ir en avión, los recursos son mínimos”, dijo Gerardo Ramírez, papá de la uniformada.

Además, el progenitor de la sargento dijo que el sueldo que ellos ganan “no es gran cosa. Siempre he dicho, investiguen cuánto gana un suboficial, un patrullero, los sueldos no son buenos”.

Entretanto, líderes sociales repudiaron el secuestro de la uniformada y pidieron garantías de una paz verdadera.

“No es posible que se hable en muchos escenarios de la paz total, de una serie de cosas, y en los territorios, como Arauca, se libre una cruenta batalla entre la insurgencia y los estamentos oficiales”, manifestó Carlos Guerrero, líder de Arauca.

“La guerrilla debe hacer un alto al fuego. No solo a los insurgentes del ELN, también a las disidencias de las FARC. Son estos grupos los que se deben acoger a la oportunidad que se está dando de cese al fuego. El llamado al presidente y a la vicepresidenta es que Arauca es Colombia, que no nos miren como un territorio petrolero”, indicó Luz Dary Galeano, líder y profesora de Arauca.

Paro armado del ELN en Chocó

Es crítica la situación humanitaria en Sipí, Chocó, por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. En la zona ya se registra escasez de alimentos, medicinas y otros elementos de primera necesidad.

Precisamente, hasta ese departamento llegaron los ministros de Interior y Educación para evaluar la situación. El clamor de la comunidad es por aumento de pie de fuerza y vigilancia en los territorios.

Este sábado, 8 de julio de 2023, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo referencia al paro armado que el ELN desarrolla desde hace 5 días en ese territorio.

“Un cese al fuego con ataques directos a la población civil no parece un buen cese al fuego. Evidentemente, el alto comisionado de Paz, en el marco de los diálogos que tiene con esta organización, ha asumido esa actitud, está preguntando y queremos resolver. No solo en el ejercicio del diálogo, sino también de la acción de fuerza pública”, dijo Velasco.