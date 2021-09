Papá de Yuliana Samboní y tía de Sara Sofía no se explican por qué la Corte tumbó cadena perpetua

Con el dolor de la pérdida, familiares de niños asesinados o desaparecidos r echazaron la decisión de la Corte Constitucional al tumbar la cadena perpetua contra los victimarios. Una de ellas es Ivonne Lozano, madre del pequeño Luis Santiago, quien falleció luego de que su padre Orlando Pelayo ordenara su secuestro en 2008 en Chía, Cundinamarca.

“Qué dolor y a la vez qué vergüenza que esté por encima el derecho de un criminal que el derecho de nuestros niños. Ayer la Corte Constitucional se burló de los niños de nuestro país, se burló de las víctimas que ha habido en nuestro país por abusos sexuales, por secuestros, por maltratos, se burló de las familias de las víctimas. Dolor, vergüenza, repudio, eso es lo que siento”, manifestó Ivonne Lozano, madre de Luis Santiago.

Juvencio Samboní, quien perdió a su hija Yuliana hace 5 años luego de que Rafael Uribe Noguera la raptó, torturó, violó y asesinó el 4 de diciembre de 2016, no se explica por qué la Corte tomó esa decisión. A kilómetros de donde vivió los días más dolorosos de su vida siente que la justicia nuevamente los desprotegió.

“Uno como padre, como víctima, como el caso que me pasó a mí con la niña, siento como impotencia de ver que tumban la ley tan cerca a aprobarse. No hay como un buen apoyo para que los niños no sufran tanto, cosas como lo que me le pasó a mi niña”, expresó Juvencio.

En contexto: Corte Constitucional tumbó cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia

Uno de los casos más recientes, y que aún es un enigma, es el de la pequeña Sara Sofía Galván, desaparecida desde enero de este año. Xiomara Galván, tía de la menor, dice que ve con tristeza las acciones de la justicia.

“Es como si le hubieran entregado los niños directamente a los violadores y asesinos, dijeran: mire, aquí está mi hijo, aquí está mi nieto, haga con él lo que quiera que no le va a pasar nada. De pronto la cadena perpetua no era la cura para que esto no sucediera, pero era una esperanza para nuestros niños”, afirmó Galván.

Publicidad

Y no son las únicas víctimas. Hace tan solo pocas horas fue capturado un hombre de 49 años, quien habría secuestrado y violado a una menor de 11 años en una casa en la localidad de Engativá. La pequeña se recupera en un hospital, mientras que el sujero fue judicializado por las autoridades.

Johana Jiménez, promotora de la iniciativa de cadena perpetua, asegura que el hundimiento de esta ley incumple la protección de los derechos de los niños.

“Con su decisión de la Corte fue ajena a un flagelo que nos llena de vergüenza y dolor todos los días, para la Corte lo importante fue la defensa de los derechos de los hampones”, señaló Jiménez.

De acuerdo con cifras de Medicina Legal, el año pasado 8.988 menores fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, y en lo que va corrido de este año ya se registran 9.490 menores víctimas de esos delitos.