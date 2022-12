Papamóvil que transportó a Juan Pablo II en Caldas es ahora un vehículo de acarreos

Actual dueño lo compró sin saber que en él se había montado el ahora santo. De los hechos apenas se enteró hace dos años.

El vehículo fue comprado por Hernán Barco en 6.500.000 pesos. En esa época, relata, todavía tenía placas oficiales.

Publicidad

“Ese señor en ese momento me dijo: ‘¡Hay hombre, usted no sabe en lo que está montado!, y entonces le dije: ‘cómo así hombre me está asustando con lo que dice. Entonces me contó, ‘no es nada malo, en este carro se transportó Juan Pablo II cuando vino aquí que estuvo en Chinchiná’”, narra Barco

Tras conocer la historia, Hernán Barco le puso al carro una estampa del san Juan Pablo II en el panel, como señal de fe.

Barco contó además que aprovechó una amnistía de Tránsito y Transporte para cambiar las placas públicas. “Hice esa vuelta y le puse placas públicas, conservando la misma placa, de allá mismo en Chinchiná”, dijo.

Puede interesarle:

Publicidad