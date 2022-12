Para celebrar su cumpleaños número 80, británica organiza su funeral

Eileen Bush está residenciada en la localidad española de Cómpeta (Málaga) y su particular celebración se llevará a cabo este sábado.

Nataly Brooks, amiga íntima de Eileen y que está colaborando con ella en la organización del evento, explicó que hace un año que la británica empezó a gestar la idea de celebrar su funeral mientras estuviese viva y eligió precisamente el día en que cumple 80 años.

Brooks, que conoció a Eileen porque es traductora médica y acompaña a los extranjeros a sus citas a los hospitales, aseguró que su amiga no está ni mucho menos para morirse, y afirmó que "podría durar 15 años más, ya que sólo tiene los achaques propios de su edad" y muchas ganas de divertirse.

Según informó el diario local Málaga Hoy, el funeral se celebrará mañana en un hotel de la localidad, y en él no faltarán una misa, un coche fúnebre y un ataúd.

Durante la misa un sacerdote repasará los momentos más significativos de la vida de la homenajeada, que aparecerá de inmediato para "proclamar su felicidad por estar viva".

"Eileen dirá que está enamorada de Cómpeta y feliz por poder acabar su vida aquí", manifestó Brooks, quien detalló que éste será el único funeral que tenga su amiga, que no quiere hacer ningún acto cuando fallezca realmente.

Además, la de mañana será una ocasión excelente para reunir a toda su familia, cuyos miembros se han desplazado hasta Cómpeta desde Inglaterra y Australia y han organizado sus vacaciones de este año para poder estar mañana en esta singular despedida.

"La familia se reúne cuando se muere alguien, pero en este caso van a ver a Eileen viva, por lo que no van a tener un recuerdo triste, sino todo lo contrario, y vamos a tener música, a comer ponqué y a brindar por ella, porque también es su cumpleaños", explicó.

El funeral de esta mujer tiene revolucionado el municipio de Cómpeta, de unos 4.000 habitantes, quienes también podrán acercarse a disfrutar de esta celebración tan peculiar.



