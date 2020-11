“Para coger gente a pata en el CAI y matarlos sí sirven”: juez arremetió contra la Policía

Hay opiniones divididas en Bucaramanga luego de que Andrés Rivero Álvarez, juez de control de garantías, tildara de torturadores y homicidas a los integrantes de la Policía. Este hecho ocurrió durante la audiencia virtual de un caso que él estaba adelantando.

El reclamo del togado provocó lágrimas en la fiscal. En la diligencia judicial se estaba definiendo el futuro de 24 presuntos delincuentes.

El juez atacó a los uniformados por las fallas que presentó la señal de internet del CAI en el que estaban estos supuestos expendedores de drogas. El WiFi no le permitía al togado adelantar la diligencia con la agilidad deseada.

“Entonces los señores policías de Piedecuesta me hacen el favor y cada vez que se les dé una indicación la obedecen, sino, los vamos a investigar. Eso sí, para agarrar gente con taser, torturarlos, cogerlos a pata en los CAI y matarlos sí sirven, pero para colaborar en audiencias, no”, expresó Andrés Rivero Álvarez, juez tercero municipal de control de garantías.

Por su parte, Nubia Mujica, fiscal delegada en el caso, intentó explicarle al juez que los capturados no pudieron intervenir en la diligencia judicial por la mala conexión de la videollamada.

“Están todos, doctor, usted los ve en la audiencia”, expresó Mujica.

A lo que el juez respondió: “doctora, yo veo a varias personas allí, no sé si son capturados o no porque ninguno me ha indicado el nombre, entonces no me interrumpa”.

Ante las dificultades que se seguían presentando, el juez Rivero Álvarez arremetió de nuevo.

“Estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado porque, a raíz del acoso laboral que me ha hecho el centro de servicios Judiciales, tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé”.

Tras finalizar la diligencia judicial, el togado envió a la cárcel a varios integrantes de esta banda y a otros los dejó en libertad.