Para combatir injusticia en Colombia había que coger las armas: Tanja Nijmeijer

La guerrillera, conocida también con el alias de 'Alexandra', salió hace tres meses de la clandestinidad para hacer parte de los diálogos de paz en La Habana.

"Cuando llegué a Colombia me empecé a interesar por la política", le dijo Nijmeijer a la periodista Natalia Orozco.

Afirmó que para "combatir la injusticia que había" en el país "no había otra posibilidad que coger las armas".

Sostuvo que no cree "que las armas sean el mejor camino, yo pienso que las armas son el último recurso", pero, según ella, entendió "ese proceso del pueblo colombiano de alzarse en armas".

'Alexandra', que según se ha dicho tiene una relación con 'Iván Márquez', afirmó que "en la guerrilla uno puede tener su vida de pareja normal".

"Uno comparte esa caleta con esa persona y puede tener una vida normal de pareja dentro de la guerrilla, y es algo muy bonito", agregó.

Sin embargo, precisó que la posición de las FARC frente al aborto de las mujeres que hacen parte de sus filas se basa en "unas reglas lógicas".

"Imagínese usted un bebé en la guerra", cuestionó.

"En una situación en la que está el país hoy uno no piensa en tener un hijo", afirmó, al defender que la guerrilla obligue a las subversivas a practicarse legrados.

"Si yo pienso tener un hijo me gustaría tenerlo en un ambiente de paz", dijo.

"Pero yo quisiera tener un hijo para verlo crecer en una nueva Colombia, no en un país donde no tenga oportunidades", aclaró.