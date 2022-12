“Para convertirse en acoso sexual debe ser continuo”: polémica por fallo de Corte Suprema

El alto tribunal emitió este concepto con base en la definición de la Real Academia Española. Expertos no ven con buenos ojos la interpretación.

"Que el acoso sexual, en sus varios verbos rectores, dice relación con una suerte de continuidad o reiteración, que no necesariamente, aclara la corte, demanda de días o de un lapso prolongado de tiempo, pero sí de persistencia por parte del acosador", dice el fallo.

Andrea Benjumea, experta en derechos de la mujer, no está de acuerdo. Explica que en una sola vez puede haber asedio, hostigamiento. “Eso no es un piropo”, resalta.

En la decisión que generó esta nueva controversia, la Corte Suprema tumbó la condena de 16 meses de prisión a un exdirector de hogares campesinos que realizó tocamientos a una menor, pues consideró que en ese caso no se trató de un acoso sexual sino de otro delito.

Entonces, ¿pueden los piropos convertirse en acoso?

“Si son piropos feos, lo hacen a una sentirse mal”, señala Tatiana Carretera, habitante de Pereira.

Y es que la mayoría de mujeres dicen que les gustan las palabras bonitas, pero les preocupa la intención con las que se las dicen.

