Para detener la paz llegan al extremo de atacar nuestras fuerzas: Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que así como se ganó hace 196 años la batalla por la libertad, el país está "ad portas" de alcanzar otra gran victoria por la paz, al conmemorar el aniversario de la Batalla de Boyacá y el día del Ejército Nacional.

"La búsqueda en este momento de la victoria que es la paz, es la motivación que nos debe unir a todos los colombianos, es una decisión que nos obliga a perseverar, y seguiremos buscándola, porque gracias al sacrifico de los soldados y del Ejército es que estamos acariciando esa victoria y esa paz", dijo en la ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

El jefe de Estado, que hoy cumple cinco años en el poder, no ahorró críticas a los que considera enemigos del proceso de paz.

"Esa batalla por la paz que estamos a punto de terminar será otra gran victoria de nuestro glorioso Ejército, y por eso uno no entiende que para detener esa victoria, para que no llegue la paz, algunos lleguen al extremo de atacar a nuestras Fuerzas Armadas con acusaciones que nada tienen que ver con la realidad", agregó.

El comentario fue una aparente referencia a su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, fuerte crítico de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, quien en los últimos días se ha hecho eco de versiones que indican que el accidente de un helicóptero de la Policía en el noroeste del país, que dejó 16 uniformados muertos y dos heridos, fue en realidad consecuencia de un ataque.

"No me explico por qué cuando nos acercamos más a la paz (los opositores) se llenan de ira e intenso dolor para hacer acusaciones que ningún beneficio le trae a la patria", afirmó el jefe de Estado.

En la conmemoración de los 196 años de la Batalla de Boyacá, que el 7 de agosto de 1819 selló la independencia de Colombia, el presidente pidió un minuto de silencio en memoria de los militares y policías muertos recientemente en cumplimiento de su deber.

El mandatario leyó los nombres de cada uno de los 16 policías muertos en el siniestro del helicóptero, de 11 miembros de la Fuerza Aérea que perecieron en el accidente de un avión Casa el pasado 31 de julio en Codazzi, en el departamento del Cesar (norte), y de dos soldados que perdieron la vida hoy al caer en un campo minado en Teorama (Norte de Santander), región de frontera con Venezuela.

El presidente también condecoró a cinco miembros del Ejército por su heroísmo y valor en cumplimiento del deber en acciones ocurridas en los últimos meses.

Entre ellos estuvieron el cabo Edwin Ávila, quien perdió las dos piernas al intentar desactivar una mina antipersona dejada por guerrilleros en un parque infantil en Convención (Norte de Santader), y el subteniente William Moscoso, que fue herido en un combate con las FARC en el Putumayo (sur) y estuvo secuestrado doce días por ese grupo armado.

A título póstumo condecoró al soldado Wilson Martínez Jaraba, que murió al activar accidentalmente una mina en Briceño (Antioquia), donde participaba en el plan piloto de desminado humanitario acordado por el Gobierno con las FARC en los diálogos de Cuba.

"Estamos hoy honrando a un Ejército que nos debe llenar de optimismo y de emoción para poder abrazar un mejor futuro, porque gracias a este Ejército vamos a tener ese mejor futuro", dijo el mandatario.

Santos añadió que serán las Fuerzas Armadas las que ayudarán a Colombia a ganar otras batallas que no se han concluido "contra la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la inseguridad" y principalmente la de la paz, concluyó.