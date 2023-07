Para la paz total “hagan bien las cosas”, pide el fiscal Francisco Barbosa al Gobierno nacional

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, abordó el tema de la paz total que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro y negó ser enemigo de dicho proceso. “¿Qué es lo que estoy diciendo? Hagan bien las cosas”.



Para el director del ente judicial, en el gobierno “no nos han dicho bien qué es la paz total, entonces la primera pregunta que uno tendría que hacer es: ¿qué significa la paz total? Porque la paz total significa también, yo me imagino, tener unos estándares de justicia cuando se han cometido delitos de lesa humanidad, etcétera, porque ahí están las víctimas, las garantías de no repetición, los bienes para las víctimas, etcétera”.

“Cada vez que uno, cada vez que el fiscal general hace alguna reflexión sobre paz total, inmediatamente hay grupos que dicen que el fiscal es enemigo de la paz”, señaló. Y sostuvo que “si el fiscal general es enemigo de la paz total, que le expliquen al país cómo he firmado más de 70 suspensiones de órdenes de captura contra miembros del ELN y contra miembros de las disidencias de las FARC que están en este momento sentados en mesas paralelas en el país. Es decir, más un enemigo de la paz total que ha colaborado en la construcción de las mesas, pues difícilmente se va a encontrar”.

Por eso pidió al Gobierno nacional que “hagan bien las cosas. Es decir, hagamos los debates en el Congreso sobre la base de una estructura en donde el sometimiento a la justicia, que es una preocupación colectiva, sometimiento colectivo, se puede hacer a través de la presentación de un proyecto de ley en donde incluso nosotros ya habíamos planteado 10 puntos el semestre pasado, pero ese proyecto se hundió”.

“¿Qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa que todo esto termine siendo un desgaste otra vez este semestre, en donde terminan incluyendo una norma, que es una norma engañosa, porque se está engañando incluso a esas organizaciones criminales, porque con esa norma tampoco es posible que puedan salir a la calle sobre la base de un sometimiento colectivo, así les hayan dicho eso, no es posible, porque ese camino es un camino que se tiene que hacer sobre la base del establecimiento de unos parámetros judiciales que estén claros y que sean constitucionalmente aceptables, y en el marco de lo que vimos en ese artículo, pues hay una circunstancia que no opera”, precisó el fiscal Barbosa.

“Por eso le dije al ministro (de Justicia), como estamos en plan de pacto nacional y en plan de diálogo en todo el país, pues metámonos en el diálogo, pero no me diga a mí, cada vez que la Fiscalía se va a pronunciar, ocurrió con la política antinarcóticos, nos dijeron ‘sus comentarios, vamos a escucharlos, pero igual vamos a sacar lo que nosotros queramos’. Entonces esto no es democracia de imposición, sino democracia de liberación”, afirmó.