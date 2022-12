Para la Policía nuestro hermano no es héroe: mujer que hizo desplante a Santos

La imagen le dio la vuelta a las redes sociales: la hermana de un policía asesinado por las FARC se rehusó a recibir las condolencias del presidente Juan Manuel Santos. La protagonista del hecho, Alexandra Alzate Patiño, aseguró a Noticias Caracol que su reacción no fue premeditada y que su dolor obedece a que no se reconozca que su ser querido es un héroe.

“La Policía a nosotros en documentos nos dice que nuestro hermano no es un héroe. No entiendo cómo nos van a entregar una medalla de un héroe”, declaró la hermana del teniente Jorge Alzate quien habría sido asesinado por las FARC en Baraya, Huila.

Alzate pidió además que se investigue la muerte de su hermano, pues la versión oficial es que el día en que fue asesinado no estaba en una misión oficial.

“Ellos dicen que no tenía orden de salir, pero se basan solamente en el testimonio del mayor”, declaró Alzate.

La mujer explicó que, al momento de saludarla, el mandatario colombiano le dijo que entendía el dolor de las familias de las víctimas.

“Soy el primero en reconocer que por cualquier ser querido, una madre como hoy lo vimos, una hermana, como hoy lo vimos, una condecoración no les va a devolver a sus seres queridos”, declaró posteriormente el presidente.