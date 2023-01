“Para mí, era el fin del mundo”: testigo del bombazo al edificio del DAS hace 30 años

El 6 de diciembre de 1989, Bogotá padeció uno de los episodios más dolorosos de su historia por culpa del criminal Pablo Escobar. Hubo 60 muertos y 500 heridos.

Carlos Forero es un exdetective del DAS. Recuerda cómo sintió ese momento de terror: “Cuando estalla la bomba, semejante ruido tan impresionante lo que uno siente es ‘el fin del mundo’, para mí era el fin del mundo”.

Aquel día, los funcionarios que tenían acceso a radios fueron los primeros en entender lo que estaba pasando.

“Cuando los radios empiezan a decir, ‘826, instalaciones 23 Américas’, eso quiere decir un atentado al edificio central. Ahí si entró el miedo, el terror y el pavor”, cuenta Forero.

Quienes sobrevivieron buscaban, entre muertos y heridos, proteger a su director: "varios, en cambio de evacuar el edificio, buscamos era el onceavo piso, hacia la oficina de él, y en ese tan difícil trayecto gente por todo lado; uno cogía a alguien y había otro peor. Cuando él baja y dice: ‘anda, yo estoy bien’".

A Carlos Forero, más que el levantamiento de cadáveres, otra cosa le causó dolor: “Quizá lo más fuerte no eran los cuerpos, sino las familias, a eso si le huía yo, soy macho pa’ ver el cuerpo y se lo manipulo, pero ver una mamá ahí, no. Me enmudezco y no, es que no hay palabras".

Después de 30 años, muchas víctimas reclaman justicia, como Durley Castro Monroy, que todavía busca respuestas. “Yo me levanté, el teléfono sonó. No recuerdo el nombre de la detective y me dijo: ‘tu mamá no está, ¿cierto? ‘No está, le dije’. Me dijo ‘acaba de estallar una bomba en el DAS (…) yo estaba hablando por teléfono con tu mamá cuando sonó un ruido fuerte y se cortó la llamada. Estoy insistiendo y ya no me entra la llamada…”, relató.

La bomba al edificio del DAS se convirtió en la máxima expresión del terrorismo y la violencia de Pablo Escobar que hoy todavía genera dolor por quienes ya no están.



Le puede interesar:

La Rochela, Galán y el DAS: recuento de cómo la violencia desangró a Colombia en 1989