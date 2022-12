Para municipios de Antioquia es difícil aplicar el nuevo decreto minero

La Gobernación de Antioquia pidió al Presidente Juan Manuel Santos revisar el decreto 2691, expedido por el Estado en diciembre del 2014, que le entrega solo tres meses a los municipios para que definan en que zonas se puede o no hacer minería.

Según el gobernador Sergio Fajardo, para los alcaldes es imposible hacer bien esa tarea en tan poco tiempo y sin suficientes recursos económicos.

El plazo fue dado por el Gobierno Nacional en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que obligaba a los entes territoriales a concertar con las comunidades. Sin embargo, el mandatario antioqueño cree que no hay garantías: “pensamos que esa forma como se implementó no está adecuada al sentido que decía la Corte Constitucional. Los tiempo son muy apretados, muy difícil para que un municipio pueda pasar con todo el rigor por todo esto y el Ministerio después de todo termina decidiendo de manera autónoma”.

Claudia Cadavid, secretaria de Minas de Antioquia, agregó que, además del poco tiempo, los municipios tendrán que soportar una carga económica que en muchos casos no tienen con qué contratar estudios para poder tomar las decisiones en esa materia.

“Bastante preocupante porque la carga la tiene la autoridad local y tiene que disponer, en este tiempo que es muy corto, esos estudios que demuestran que un área en especial debe ser protegida por todos estos aspectos económicos, sociales y culturales de un territorio”, expresó la secretaria.

Desde la Gobernación de Antioquia no se entiende el afán del Gobierno Nacional para definir en qué nuevas zonas puede hacerse minería, pues además de que el Estado dio sólo tres meses a los municipios para presentar sus estudios, el tiempo para análisis y respuesta del mismo es de solo 45 días.