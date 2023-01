Para proteger la tortuga carey, estudian posibilidad de un cierre parcial de Playa Blanca

Sería entre el 10 de mayo y el 30 de noviembre para que los reptiles puedan anidar. Pero los nativos consideran que se verían afectados económicamente.

“En ese caso nos afectaría porque no va a ser el mismo ingreso de turistas, ¿ya me entendiste?”, dice uno de los habitantes.

La Alcaldía de Cartagena pidió a bañistas y nativos no alarmarse por el cierre.

“El parque está teniendo la clausura de una zona donde vamos a proteger las tortugas solamente, no va a impedir la operación turística. De hecho, este fin de semana tuvimos operación turística normal en el parque natural, donde ya habíamos iniciado desde el viernes, la zona donde Cardique dice que ahí incuban las tortugas donde no podemos tener tránsito”, explicó Yolanda Wong, secretaria del Interior de Cartagena.