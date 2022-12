"¿Para qué denunciar a la Policía si no llega?": víctima de robo en Soacha

Noticias Caracol logró obtener un vídeo en donde se ve a dos delincuentes robando un supermercado en el barrio Compartir de Soacha, Cundinamarca.

En el registro se aprecia cómo los hombres encañonan a las cajeras y roban cerca de un millón de pesos. El asalto ocurrió el pasado 19 de septiembre. No obstante, el dueño asegura que no interpuso la denuncia, por que las autoridades no acudieron al llamado de la ciudadanía.

Publicidad

"Marcaron al cuadrante o al teléfono de la Policía, les dijeron que ya en el momento llegaban. Nunca llegaron y a la fecha de hoy no han llegado”, declaró el comerciante afectado.

Las autoridades no descartan que estos hombres pertenezcan a la misma banda que asaltó otro establecimiento cercano y le causaron la muerte a un hombre el jueves pasado.

Ante estos hechos violentos, varios habitantes del sector realizaron un plantón, en rechazo de este tipo de acciones y los asaltos de los que son víctimas todos los días. La comunidad del barrio Ciudad Latina aseguró estar cansada de la constante inseguridad.

Ante los reclamos ciudadanos, la Policía se pronunció a través del coronel Carlos Rojas, comandante de la institución en Soacha.

Publicidad

"El equipo de trabajo de la administración Policía Nacional viene articulando unos programas en temas relacionados sobre la parte social, si bien es cierto aquí las grandes dificultades que se tienen son con los jóvenes”, declaró el coronel Rojas.

Adicionalmente, las autoridades solicitaron a la ciudadanía que realicen las respectivas denuncias para proceder a individualizar a los delincuentes.