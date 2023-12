¿Para tener 5G hay que cambiar de celular? Resuelva dudas sobre esta tecnología

El miércoles 20 de diciembre de 2023 el Gobierno concluyó el proceso de subasta para la adjudicación de los contratos de operación del internet 5G en Colombia . Tras nueve rondas, quedó adjudicado el 83% de la subasta 5G. Los bloques quedaron conformados de la siguiente manera:



Bloque 1: Unión Temporal Tigo y Movistar

Bloque 2: Wom

Bloque 3: Telecall de Brasil

Bloque 4: Claro

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, responde en Noticias Caracol algunas de las dudas más frecuentes a propósito del 5G.

¿Qué es la tecnología 5G?

Mauricio Lizcano: Es la quinta generación de comunicaciones. Tuvimos una primera generación, que era voz (llamadas). La segunda eran mensajes de texto. La tercera eran datos, lo que la gente conoce como WhatsApp. La quinta ya es una generación donde tenemos velocidades muy altas. Cuando en su celular descargue información lo va a hacer cuarenta veces con más velocidad y cuando la comparta o la suba, va a tener hasta 20 veces más velocidad. El celular se acomoda automáticamente, no es que haya que pagar un plan adicional para estar en 5G.

¿Por qué se califica de exitosa la adjudicación del 5G?

Mauricio Lizcano: Inversionistas traerán al país 2,5 billones de pesos al año y más de 28 billones de pesos en los próximos diez años. Es exitoso porque no quedamos con un solo ganador, un monopolio de la comunicaciones, sino que hubo cuatro ganadores, cinco operadores. Eso significa que todos van a poder desplegar la tecnología.

Despliegue del 5G desde febrero de 2024

Mauricio Lizcano: El compromiso mínimo que tienen los operadores es que antes de final del 2024 tenemos que tener 5G en las ciudades de más de 500 mil habitantes y en Bogotá. En el 2025 tenemos que tenerlo en todas las capitales de Colombia y antes de terminar el 2026 en las ciudades de 200.000 habitantes. Es decir, eso suma el 54% de la población colombiana en los próximos 36 meses. Existe la posibilidad de que en febrero ya vayan a empezar a haber ofertas.

¿Qué recursos entrarán a Colombia y cómo se van a invertir?

Mauricio Lizcano: Los operadores tienen la primera obligación de pagar $1,3 billones que entran al fisco de Colombia, con esos recursos nosotros vamos a conectar a los más necesitados. Además, tienen que conectar 1.191 instituciones educativas, las más alejadas del país, escuelas pobres en todo Colombia. Tienen que conectar 900 km de carreteras primeras y secundarias, y su inversión. Van a invertir $2,8 billones al año.

Preguntas comunes sobre el 5G

¿Con el 5G tengo que cambiar de celular?

No, el 64% de los celulares en Colombia son inteligentes. La mayoría de estos son multibanda, funcionan con 5G.

¿Qué pasa si tengo un celular de los antiguos?

El celular no va a dejar de funcionar. Se va a poder seguir comunicando porque muchas antenas de 4G van a seguir funcionando. Lo que va a pasar es que no podrá disfrutar de la velocidad.

¿La tecnología 5G incrementará el costo de la factura?

No incrementa la factura mensual, por el contrario, esta tiende a bajar.

¿Antenas 5G son nocivas para la salud?

El 5G no es nocivo para la salud, las antenas de celular no son nocivas para la salud, el celular no es nocivo para la salud. De hecho, hay estudios que demuestran que es más peligroso el microondas o un secador de pelo que un celular. Los colombianos pueden estar tranquilos.