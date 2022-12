Paradise Papers revela movimientos de empresas colombianas en paraísos fiscales

Ecopetrol aparece mencionada porque habría participado en esquemas de “apalancamiento financiero” a través de seguros en el exterior.

También figuran Empresas Públicas de Medellín, ISA y la Empresa de Energía de Bogotá.

¿Qué muestran los Paradise Papers?

Esta nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, se basa en la filtración de 13,5 millones de documentos, procedentes principalmente de un gabinete internacional de abogados con sede en las Bermudas, Appleby. Detalla los dispositivos y los circuitos de optimización fiscal que permiten a particulares con fortunas y a las empresas no pagar impuestos.

Entre los nombres citados en el informe figuran la reina Isabel II, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, o multinacionales como Apple y Nike.

Aún más que los Papeles de Panamá, que se centraban en dispositivos ilegales, esta investigación saca a la luz que los "contribuyentes ricos y las empresas se ponen de acuerdo con los diferentes paraísos fiscales para evitar de forma industrial (pagar) los impuestos", destaca Lison Rehbinder, responsable de Financiación del Desarrollo en la asociación francesa CCFD-Terre Solidaire.

¿Qué mecanismos se utilizan?

En estos documentos, el uso de "empresas offshore" aparece en múltiples ocasiones. Se trata de empresas registradas en el extranjero pero, que a diferencia de filiales internacionales de sociedades, no ejercen ninguna actividad económica en el país donde están domiciliadas.

La utilización de estructuras intermediarias, como los "trusts" (que permiten delegar la gestión de sus activos a una persona de confianza) o las empresas pantalla (que esconden la identidad del verdadero beneficiario) aparece de forma casi sistemática.

El punto común de estas estructuras es la "opacidad", afirma Lucas Chancel, codirector del Laboratorio de Desigualdades Mundiales de la Paris School of Economics (PSE), que habla de organizaciones "en cascada", con mecanismos "extremadamente complejos y sofisticados".

Se trata de circuitos que privan a las arcas públicas de montos colosales: según los cálculos efectuados por el ICIJ por el economista Gabriel Zucman, profesor de la Universidad de Berkeley en California, la evasión fiscal de las empresas y de las grandes fortunas planetarias supondría cerca de 350.000 millones de euros de pérdidas fiscales por año a todos los países del mundo.

