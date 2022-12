Paramédico venezolano se ve forzado a ganarse la vida como malabarista en un semáforo de Cúcuta

“No encuentro trabajo en lo que yo estudié”, cuenta Johan Baena. A su lado, un chef profesional también sobrevive de las monedas de los conductores.

Los extranjeros, que debieron abandonar su patria en medio de la crisis económica, aseguran que muchas veces no consiguen siquiera para el alojamiento.

Ellos piden no ser estigmatizados, pues al igual que ellos muchos venezolanos llegan a la capital nortesantandereana a trabajar honradamente. Dicen que de no ser por las dificultades que atraviesa su país, jamás se habrían ido.