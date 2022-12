Parapolíticos, que dicen no tener plata, les deben $112.000 millones a víctimas

Escuchar a Sandra, es escuchar la historia de miles de víctimas de la violencia. No tiene trabajo, no tiene vivienda y es una perseguida. Todo, por la acción de los paramilitares.

Sandra lucha ahora por una reparación, que le sirva al menos para conseguir una vivienda para ella y su familia. De esta manera, anhela recuperar la vida que le arrebataron. Sin embargo, el camino para esta reparación ha sido tortuoso. ¿Por qué no les pagan a las víctimas como ella?

La respuesta puede estar en la millonaria deuda de los condenados por la parapolítica. Ellos deben 112 mil millones de pesos. (En contexto: ¿Qué pasó con la parapolítica?)

La obligación no la han cumplido por lo menos 36 excongresistas, quienes han sido condenados por vínculos con los paramilitares. En sus procesos judiciales han sido sancionados también a pagar una indemnización que serviría para reparar a las víctimas. Pero hasta ahora no se les ha podido cobrar. (Más de este tema: 69 presuntos herederos de parapolítica fueron elegidos, según ONG).

Noticias Caracol tuvo acceso a la lista de los deudores con el Consejo Superior de la Judicatura. Es encabezada por Enrique Ángel Barco, quien debe 2.558 millones de pesos.

Le siguen:

- William Medina, debe $1.859 millones.

- Alfonso Campo Escobar, debe $1.615 millones.

- Juan Manuel López Cabrales, debe $948 millones.

- Reginaldo Montes, debe $923 millones.

- Luis Eduardo Vives, debe $618 millones.

- Eric Morris, debe $344 millones.

Si esto sorprende, la cifra y quienes han hecho los pagos es aún peor. "A la fecha se han recaudado 3.180.000 pesos, producto de los acuerdos de pago, normalmente con excombatientes de bajo rango", comunicó el coordinador del Fondo para la reparación de víctimas, Juan Camilo Morales.

Y si bien podría decirse que "esa plata se perdió", el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Víctimas esperan que la Fiscalía recupere los bienes para que personas como Sandra puedan ser reparadas.