Parece que Luis Gustavo Moreno pedía dinero a mi nombre: Leonidas Bustos

En entrevista con Blu Radio, aseguró que “como magistrado fui probo, transparente, vertical, con una conducta ejemplar”.

“No hago parte de ninguna red de corrupción”, dijo Bustos y aseguró ser inocente.

Declaró a la cadena radial que las acusaciones del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno están motivadas por el principio de oportunidad. “Yo no creo en la veracidad de esos testigos arrepentidos”, agregó.

“No sé por qué la prensa colombiana me ha tratado como el ser más despreciable y me ha visto como un hombre superpoderoso en la Rama Judicial. Solamente era un magistrado que hacía bien su trabajo (…) Siempre quería hacer las cosas con diligencia. Toda mi voluntad la dediqué al servicio de la función”, expresó a la mesa dirigida por Néstor Morales.

