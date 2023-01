Pareja argentina recorría Colombia en casa rodante y terminó en el hospital por una explosión

La mujer llevó la peor parte, al sufrir quemaduras en extremidades superiores e inferiores. El matrimonio recolecta dinero para pagar los gastos médicos.

El accidente de Florencia Lara y Guillermo Barrera ocurrió en Barichara, Santander.

La casa rodante de la pareja de argentinos explotó por una fuga de gasolina en la cocina instalada en el vehículo, lo que le causó graves heridas en brazos y piernas a la mujer de 30 años, que se recupera en el Hospital Universitario de Santander.

"Afortunadamente, los compañeros de ellos, porque son cinco casas rodantes que vienen con ellos, lograron controlar las llamas y sacar a la señorita del carro", informó Marco Angarita, comandante de Bomberos de Barichara.

Por su parte, Carlos Ramírez, jefe de la unidad de quemados, dijo que Florencia "tiene quemaduras de segundo grado superficiales y profundas, de pronto algunas de tercer grado, que le comprometen el 20% de su superficie corporal".

La mujer fue sometida a una cirugía reconstructiva y sería dada de alta en dos semanas.

Ahora la preocupación de la pareja es que no tiene seguro médico y la cuenta en el hospital ya sobrepasó los 30 millones de pesos.

"No tienen seguro aquí en Colombia y en Argentina creo que tampoco tenían seguro. De todas maneras, obviamente, aquí les prestamos toda la atención como se requiere", afirmó el doctor Ramírez.

Guillermo, que no sufrió heridas de consideración, adelanta una campaña en redes sociales para recaudar fondos y cancelar lo adeudado al hospital.



