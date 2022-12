Pareja de colombiana y venezolano se reencuentra tras 26 días de separación

A la fecha han sido deportadas 1.579 personas, 1.098 por el puente Simón Bolívar, 399 por Paraguachón y 82 por Puente Páez, Arauca, según cifras gubernamentales.

Asimismo, 16.141 personas se registraron como damnificadas y para atender la crisis el Gobierno puso en funcionamiento 17 alojamientos temporales.

Frontera afectada

Con la decisión del cierre fronterizo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se ha ido extendiendo con los días, dos terceras partes de la frontera común de 2.219 kilómetros están bajo el estado de excepción.

El estado Apure ha sido el último en sumar municipios a la lista de entidades fronterizas con Colombia que comenzó en Táchira el pasado 19 agosto, al que poco después se sumaron municipios del Zulia, al noroeste, y del que a día de hoy solo se libra Amazonas, ubicado en el sur y que también colinda con Brasil.

Venezuela comenzó con este tipo de medidas hace casi un mes tras el ataque, según Maduro, de paramilitares colombianos contra militares venezolanos y un civil a las afueras de la localidad de San Antonio del Táchira, donde se encuentra el puente Simón Bolívar, el paso más importante entre los dos países.

Dos días después el presidente venezolano decretó el estado de excepción en seis municipios, incluido al que pertenece San Antonio del Táchira, y para lo que alegó una lucha contra el hampa o el contrabando, argumentos en los que se ha apoyado para aplicar estas medidas en las otras 17 entidades fronterizas o cercanas a la línea con Colombia.

Las últimas son las también zulianas, que ya tenía a tres áreas bajo estas órdenes, Jesús Enrique Lozada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, Cañada Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón y a los que se sumaron tres más del departamento de Apure.

Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo son las entidades con las que el ganadero Apure se añade a la lista de estados en los que el Ejecutivo aprueba las restricciones para luchar contra los problemas que, a su parecer, han infestado estas áreas y de los que responsabiliza a Colombia, vecino al que ha solicitado poner en orden su lado fronterizo.

El vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, estuvo en el principal paso hacia Colombia en Apure, el puente Internacional José Antonio Paéz, en el municipio del mismo nombre, donde pidió otra vez al "hermano país" poner en orden su frontera.

"Necesitamos que Colombia cuide su frontera oportunamente y que el conflicto colombiano no se desborde a Venezuela, no vamos a permitir que los problemas, la violencia y es necesidad proteger a nuestra patria", sostuvo Arreaza.

Recordó que, a pesar de los cierres, los estudiantes o los casos de salud pueden pasar, pero "que lo que no va a pasar más nunca por aquí son contrabandistas (...) o un grupo irregular".

A raíz de las decisiones venezolanas la relación con el país vecino se ha tensado, sobre todo por la expulsión de más de mil colombianos así como de la salida del país de otros cerca de 20 mil, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Sin embargo, el agrio intercambio de acusaciones entre Juan Manuel Santos y Maduro parece que se tomará un descanso tras el anunció de que los dos presidentes finalmente se reunirán en Quito el lunes 21 de septiembre acompañados por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para tratar de buscar una solución a la problemática fronteriza.