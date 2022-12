Pareja denuncia haber sido víctima de abuso policial por negarse a requisa

En Barranquilla, una pareja de esposos aseguró ser víctima de distintas agresiones por parte de unos policías por negarse a una requisa. Por su parte los uniformados afirman que solo usaron la fuerza para controlar al ciudadano que, según ellos, estaba exaltado.

Un video permite apreciar que los dos uniformados someten al denunciante. Además muestra a uno de los uniformados tomando por el cuello al ciudadano y lanzándole al suelo.

El incidente sucedió a las afueras de un hotel en el norte de Barranquilla.

“Nos tumbó a ambos de la moto. Mi esposa cayó tirada de la moto. Al ver que ella estaba tirada, me enfurecí también y fue cuando ellos dos me cayeron. Me comenzaron a arrastrar por toda la calle”, declaró el ciudadano aparentemente agredido.

El comandante operativo de la Policía de Barranquilla, coronel José Palomino, justificó la reacción de los uniformados.

“El ciudadano por alto grado de exaltación reacciona en forma no adecuada. El policial genera el control, su señora esposa ataca a los funcionarios policiales y allí se presenta una alteración del orden”, refirió el oficial sobre lo acontecido.

La Policía reportó que uno de los uniformados tiene fractura en un dedo y que será sometido a cirugía, mientras que el ciudadano dice que le causaron golpes en el cuello, cabeza y espalda, y anunció acciones legales contra los uniformados.