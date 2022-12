Pareja, en proceso de separación, terminó en trágica muerte

Un hombre, de 50 años, ingresó a la vivienda de Mary Luz Montoya, ubicada en un edificio del municipio de Sabaneta. Después de una discusión con su esposa le propinó varias heridas con arma blanca hasta causarle la muerte.

Sebastián López, secretario de Gobierno de Sabaneta, afirmó que la pareja “venía en un proceso de separación, la señora ya estaba en una vivienda sola, discutieron dicen los vecinos y posteriormente el señor procedió a asesinarla”.

Isidro Peña, salió del edificio y se dirigió a su casa. Allí decidió quitarse la vida.

"Él la asesina y posteriormente se dirige a su vivienda donde comete suicidio. Queremos hacer un llamado a las parejas, para que ante cualquier evidencia por favor tomen ayuda profesional y acudan a las comisarías de familia”, agregó López, el secretario de Gobierno.

El hecho ocurrió en el octavo piso de un edificio a las 3:00 de la mañana. Los vecinos alcanzaron a escuchar los gritos de la mujer pidiendo ayuda.

Germán Posada, vecino de la mujer, relató lo que escuchó: “auxilio, auxilio, me van a matar, me van a matar, era la gritería. Se sentía, pero no se veía, el problema fue adentro del apartamento, a esa hora ya todo el mundo estaba acostado”.

Esta es la primera muerte violenta de una mujer que se registra en sabaneta en el 2015. Las exequias de la pareja se cumplirán en las próximas horas en el municipio.