Paro cafetero es inconveniente e innecesario, asegura Juan Manuel Santos

Afirma que "ningún Gobierno ha hecho por los cafeteros lo que este" y recordó que en sus primeras acciones de Gobierno se reunió con la Federación de Cafeteros para definir y firmar el Acuerdo Para la Prosperidad Cafetera.

Indicó que las ayudas al sector en los últimos años ascienden al billón de pesos, unos 30 mil millones de pesos mensuales.

También agregó que se ha entregado un subsidio al café de sesenta mil pesos por carga, que se extendió hasta el 31 de julio y el que, dijo, "estamos dispuestos a mantener hasta el 31 de diciembre de este año".

De igual manera expresó que en este paro "algunos no persiguen el bienestar a los cafeteros sino otros intereses ajenos". Según sus palabras, quienes están instigando a las protestas no son del gremio. "La mayoría de los cafeteros no están de acuerdo con el paro", indicó.

Según el jefe de Estado, su Gobierno ha intentado reunirse en varias oportunidades con los líderes de los cafeteros pero estos no han querido.

"Estamos más que interesados en seguir dialogando y seguir encontrando soluciones, pero no es a punta de paros; los paros no llevan a ninguna solución conveniente", aseguró.

Además de agregar que este paro es "inconveniente e innecesario", les pidió a los caficultores que su protesta sea pacífica y no se tomen las vías de hecho.