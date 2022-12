Paro camionero avanza en Antioquia con denuncias de transportadores

La Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia denunció que hay sectores de la fuerza pública con intenciones de sabotear las concentraciones que se adelantan en distintas zonas del departamento con motivo del paro de camioneros.

Según Orlando Ramírez, Presidente de la ATC en Antioquia, hay inescrupulosos generalizando rumores sobre quemas de camiones y bloqueos de vías en el departamento, cuando hasta el momento la protesta ha transcurrido en calma.

Por el momento la presencia de vehículos parados en los tres puntos de concentración, Caldas, Marinilla y Copacabana, se mantiene: “lo de bloqueos en Copacabana y Caldas no es cierto, nosotros vamos a hacer sitios de concentración, en armonía y con banderas blancas, como debe ser. Hemos tenido dificultades porque la Policía no ha permitido el acceso de carros entonces ha habido dificultades, pero no son bloqueos”.

El comandante de la Regional Seis de la Policía, general José Ángel Mendoza, confirmó que el movimiento de protesta de los camioneros no ha generado dificultades en materia de orden público como tampoco en la movilidad por los principales ejes viajes de Antioquia.

“Hasta ahora no ha tenido connotaciones de violencia misma ni de alteraciones a la movilidad como igualmente lo habían prometido ellos. Ahora bien, cuando hay estas concentraciones con la primera piedra que se lance aparecen las dificultades y la necesidad de que nosotros intervengamos, pero esperamos que esto no se dé”, explicó Mendoza.

Los camioneros afiliados a la ATC señalaron que mantendrán el movimiento hasta que el gobierno atienda las solicitudes y planteamientos que han formulado. Las protestas no han afectado el ingreso de alimentos a la Central Mayorista de Antioquia.

Los transportadores de carga sostienen que con la caída internacional que ha sufrido el precio del petróleo en Colombia se debería aplicar una reducción al precio del galón de combustible de unos 3.700 pesos y no de 300 como se ha hecho.