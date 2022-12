Paro de maestros sin solución a la vista: Gobierno y profesores no llegan a entendimiento

Reunión programada para este martes no se llevó a cabo. Procuraduría pidió a los docentes retomar las clases y seguir diálogos.

Frente al encuentro programado para las 9:30 p.m., se supo que las partes se reunieron cada uno por su lado. Cuando volvieron los educadores, de inmediato la ministra salió del recinto de la Procuraduría sin dar explicaciones.

Lo mismo sucedió con los educadores. Su vocero, Carlos Rivas, al salir dijo: “El comité ejecutivo de Fecode ha tomado la decisión de no dar declaraciones, las daremos después de la junta nacional”.

Momentos después la Procuraduría expidió un comunicado en el que manifestó: "Una vez presentadas las propuestas por cada una de las partes, estas no encontraron un punto de acercamiento que permitiera llegar a un entendimiento."

El Ministerio Público pidió a las partes mantener el diálogo y exhortó a Fecode a “restablecer el servicio público de la educación para que no se sigan afectando los derechos de los estudiantes y sus familias, sin perjuicio de que puedan avanzar en sus reclamaciones laborales”.

¿Cómo así que no tiene plata?: Fecode responde a Santos y presenta...