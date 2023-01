Paro nacional: así transcurrieron las protestas del 10 de mayo

Presidente Duque se pronuncia contra bloqueos: “no puede considerarse como una expresión pacífica”

El mandatario dijo que “la sociedad colombiana no puede estar secuestrada y ese tipo de prácticas son violentas”.

“Aunque no se ejerzan con armas, aunque no se ejerzan con agresiones, limitar la movilidad, limitar el derecho al trabajo, limitar el derecho a la alimentación no puede considerarse como una expresión pacífica”, agregó.