Medidas de las autoridades para paro nacional de este 12 de mayo

En alistamiento de primer grado se encuentra la Policía Nacional de cara a la nueva jornada de paro nacional , programada para este 12 de mayo.

“Les pedimos que no haya violencia, que no haya delitos, que no haya disturbios”, fue el llamado del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

Igualmente, desde el comité del paro reiteraron que “la vida no se nos puede ir en un paro nacional ”. “Esperamos que haya garantías mañana para ejercer la protesta social, así nuestras marchas serán fuertes, serán pacíficas, serán festivas”, subrayó Percy Oyola, presidente de la CGT Colombia.

En Bogotá serán trece los puntos de concentración, entre ellos, el Parque Nacional, el Parque de los Hippies, Monumento a los Héroes y portal Sur.

En Cali , hay por lo menos cuatro puntos de encuentro desde las nueve de la mañana.

En Medellín , Tunja y Montería también se activaron los dispositivos de seguridad.

“Tenemos no solamente la fuerza policial, que es de lo que siempre se habla, sino que tenemos gestores en el territorio, así como de la Procuraduría, Personería, entre otros”, enfatizó Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín.

Entre quienes saldrán a la calle están centrales obreras, educadores, campesinos, indígenas, arroceros y algunos sectores mineros.