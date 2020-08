¿Parranda del alcalde en Cachipay? Controversia por su celebración de cumpleaños

Una parranda con conjunto vallenato se vivió en el municipio de Cachipay, Cundinamarca, en medio de la celebración del cumpleaños del alcalde.

Según el presidente del concejo municipal, Orlando Garzón, él prestó el recinto para lo que sería una reunión pequeña sin imaginarse que se trataría de una parranda.

“Lo habían solicitado prestado para un compartir, ya que eran los cumpleaños del señor alcalde, donde la comunidad escuchando y viendo toda la algarabía que había en el salón del Concejo, me llaman, pero yo no estaba en el municipio. Me acerqué hacia las instalaciones, donde veo que estaba un conjunto vallenato”, explicó Garzón.

El secretario de Gobierno de Cachipay, César Robles, aseguró que la celebración sí se realizó: “fue una actividad que se realizó alrededor de 1 a 2 de la tarde, cuando los funcionarios de la alcaldía ya habían cumplido su jornada laboral. Subimos al salón del concejo y donde le partimos la torta y un grupo le cantó el Feliz cumpleaños; no hubo licor, no hubo trago. Fue un tema solo con los funcionarios de la alcaldía municipal, funcionarios que todos los días nos encontramos en la administración atendiendo al público”.

La actuación por parte del alcalde de Cachipay y de varios funcionarios fue denunciada ante la Policía del municipio, zona que no reporta casos activos de COVID-19.